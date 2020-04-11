Окупанти 15 разів відкривали вогонь, поранений військовий

За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр ООС.
«Упродовж 10 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Сім порушень режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Противник обстріляв наші позиції поблизу Красногорівки, Гнутового і Тарамчука та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
По позиціях неподалік Опитного ворог двічі відкривав вогонь з підствольних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
На обстріли противника Об’єднані сили дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір у цьому районі окупанти припилили свою активність.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили вісім обстрілів, переважна більшість з яких – із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.
Так, минулої доби по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.
З напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять – 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін та неподалік з Луганським – 4 міни.
Поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
За поточну добу втрат серед українських захисників немає.