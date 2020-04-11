На Миколаївщині зафіксували перші випадки коронавірусу

Новини України:Коронавірус на Миколаївщині зафіксовано у людей, які повернулися з Польщі.

У Миколаїівській області зафіксували перші два випадки коронавірусу COVID 19, у людей, які повернулися з Польщі. Про це заявив на брифінгу в суботу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Прийшла оперативна інформація - у нас уже немає жодної області, в якій не зафіксовано випадки коронавірусної хвороби. Сьогодні перші два випадки коронавірусної хвороби зафіксовано у Миколаївській області. Це у Вознесенському районі", - сказав Ляшко

Ляшко зауважив, що ці два випадки не увійшли у статистику за попередню добу.

"Миколаївська область, на жаль, увійшла в число тих областей, які мають випадки коронавірусної хвороби. Тому не рекомендую їхати святкувати Паску (Великдень) в Миколаївську область - всім рекомендую залишатися вдома і святкувати онлайн", - сказав Ляшко.

Заступник міністра охорони здоров'я також закликав українців святкувати під час карантину усі свята у вузькому колі, зменшити соціальні контакти.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський доручив негайно з'ясувати ситуацію з коронавірусом у Миколаївській області та пришвидшити забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

10 квітня Ляшко повідомляв, що команда Міністерства охорони здоров’я провела перевірку досліджень на коронавірус у хворих з пневмонією, які проводяться в Миколаївській обласній лабораторії, оскільки це єдиний в Україні регіон, де не виявлено жодного випадку зараження на коронавірус.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків.