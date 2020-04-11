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Кличко: Кількість інфікованих у Києві зросла до 396

Кличко: Кількість інфікованих у Києві зросла до 396
10:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Серед киян, що захворіли за минулу добу – 5 медиків.

За минулу добу в Києві зафіксували 48 нових випадків захворювання на COVID-19. Одна людина померла. Про це повідомив мер міста Київ Віталій Кличко в Telegram.

«Динаміка розповсюдження вірусу в столиці - тривожна. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 48 людей. За добу, що минула, в столиці ще один випадок – на жаль, летальний», - поінформував Кличко. Так, за його словами, нині в столиці 396 підтверджених випадків COVID-19.

Зокрема, захворіли 20 жінок віком від 21 до 82 років; 24 чоловіка віком від 20 до 82 років; 3 дівчинки віком 3, 11 та 15 років і 12-річний хлопчик.

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До лікарень столиці госпіталізували 24 пацієнтів, інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

«Я ще раз звертаюся до всіх: не применшуйте загрозу, не нехтуйте правилами. І нагадаю: цими вихідними, для контролю за дотриманням обмежень, правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому, не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати! Залишайтеся вдома! Не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких», - закликав мер столиці.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 11 квітня 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Померли 73 пацієнти, одужали 79 пацієнтів. За добу було зафіксовано 308 нових випадків коронавірусу.

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Виталий Кличко, МОЗ, Київ, Хвороба, Коронавірус, Інфікування.
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