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Зеленський планує відвідати Бердянськ

Зеленський планує відвідати Бердянськ
12:36 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У самій Запорізькій ОДА візит Глави держави не коментують.

Президент України Володимир Зеленський у суботу планує приїхати до Бердянська Запорізької області, де ознайомиться з питанням розміщення військової бази ВМС України. Про це кореспондентові повідомили у пресслужбі Бердянської міської ради.

«Президента зустрічатиме голова області (голова Запорізької ОДА Віталій Туринок – ред.), іншу інформацію військові тримають у таємниці», - сказали в пресслужбі.

Наразі Володимир Зеленський перебуває в Донецькій області, де оглядає наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталя.

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Як повідомлялось, Військо-морські сили України планують розширити присутність в Азовському морі та побудувати базу в порту Бердянська. Головним завданням бази має бути гарантія безпеки міста та регіону. Разом із тим військова база не суперечитиме роботі торгового порту та не зменшить його потужностей.

В середині березня Бердянський порт відвідували начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран та командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко.

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Президент, Бердянск, Зеленский, Визит, ВМС України.
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