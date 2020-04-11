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Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську

Зеленський відвідав базу МВС у Бердянську
21:22 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: president.gov.ua

Новини України:Будівництво об'єктів інфраструктури військово-морської бази «Схід» заплановано на 2020-2021 рр.

Президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Запорізьку область, де ознайомився з питанням створення об'єктів військової інфраструктури військово-морської бази "Схід" Військово-морських сил України, повідомила прес-служба Офісу президента України.

Глава держави також оглянув територію Бердянського морського торгового порту, де заплановано створення об'єктів інфраструктури військово-морської бази "Схід" ВМС ЗСУ, яка зараз дислокується в Миколаєві.

"Дуже важливо мати свої кораблі в цьому місці. Адже таким чином ми захистимо наші порти, нашу торгівлю. Це пряма допомога економіці", - підкреслив Зеленський.

Усі будівельні роботи заплановані на 2020-2021 рр.

У цьому році, зокрема, розроблятимуть документацію в передачі об'єктів інфраструктури порту в управління Міністерства оборони Міністерства інфраструктури, демонтують окремі об'єкти на цих територіях, проведуть експертну оцінку і розробку проектної документації гідротехнічні споруди, де буде дислокуватися майбутній склад дивізіонів.

Зеленський планує відвідати Бердянськ

Повідомляється, що в наступному році побудують причали, а також відновлять житлово-господарські та адміністративні об'єкти.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський знаходиться з робочою поїздкою в Донецькій і Запорізькій областях.

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Президент, Бердянск, МВС, Володимий Зеленський.
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