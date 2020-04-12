Бойовики 8 разів обстріляли українські позиції на Сході України

Новини України:Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора зафіксували три обстріли з боку окупаційних військ.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Внаслідок ворожих обстрілів 11 квітня отримали поранення троє українських героїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Завдяки ефективному використанню чергових вогневих засобів українські захисники подавили ворожу активність. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Славного, Широкиного та Пісків. На цих напрямках підрозділи Об’єднаних сил оперативно припиняли вогневу активність противника, тож ворожі обстріли були нетривалими.

Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська вчора порушували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Загалом противник здійснив тут п’ять обстрілів.

Зранку ворожі найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по наших захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою.

Внаслідок ворожих обстрілів 11 квітня отримали поранення троє українських героїв.

Враховуючи реальну і значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражали як військовослужбовців, так і цивільних громадян, підрозділи Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по ворожих позиціях змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша".

За даними розвідки, 11 квітня наші воїни вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації.

Сьогодні, 12 квітня, вночі одразу після опівночі російські окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру наші позиції поблизу села Тарамчук на Приазов’ї. Вогнем у відповідь Об’єднані сили негайно припинили ворожу провокацію.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.