МОЗ: за добу госпіталізовано 175 осіб з підозрою на COVID-19

Новини України:За минулу добу в Україні медична допомога виїхала на 214 викликів з підозрою на коронавірус, з них 175 людей було госпіталізовано для надання допомоги.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

“Протягом минулої доби здійснено 13 519 виїздів бригади екстренної медичної допомоги, в тому числі 214 на виклики з підозрою на коронавірусну хворобу. За результатами 214 виїздів бригади екстренної медичної допомоги доставили 175 осіб до закладів охорони здоров’я для подальшої діагностики та визначення тактики лікування цих хворих”, - сказав Ляшко.

Окрім того, за минулу добу було проведено 2 813 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. Всього з початку епідемії досліджено 30 314 досліджень.

“Всього з початку епідемії в Україні захворіло 2 777 осіб, найбільша кількість зареєстрованих випадків на сьогодні відмічається в віковій групі від 40 до 59 років”, - додав Ляшко.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 квітня, в Україні зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.