МОЗ: за добу госпіталізовано 175 осіб з підозрою на COVID-19

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“Протягом минулої доби здійснено 13 519 виїздів бригади екстренної медичної допомоги, в тому числі 214 на виклики з підозрою на коронавірусну хворобу. За результатами 214 виїздів бригади екстренної медичної допомоги доставили 175 осіб до закладів охорони здоров’я для подальшої діагностики та визначення тактики лікування цих хворих”, - сказав Ляшко.
Окрім того, за минулу добу було проведено 2 813 досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції. Всього з початку епідемії досліджено 30 314 досліджень.
“Всього з початку епідемії в Україні захворіло 2 777 осіб, найбільша кількість зареєстрованих випадків на сьогодні відмічається в віковій групі від 40 до 59 років”, - додав Ляшко.
Нагадаємо, за минулу добу, 11 квітня, в Україні зареєстровано 266 нових випадків коронавірусу, з них 26 дітей.