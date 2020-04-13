Бойовики РФ тричі обстріляли позиції ООС, є загиблий боєць

Новини України:Минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“На жаль, внаслідок обстрілів 12 квітня Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів”, - повідомили у пресцентрі та додали, що втрати противника уточнюються.

13 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.