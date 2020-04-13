Очільник МОЗ Степанов: ми робимо 3 тисячі тестувань за добу

Новини України:За останній тиждень кількість ПЛР-тестувань на коронавірус в Україні збільшилася до 2,5-3 тисяч тестів на добу.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. В середньому зараз ми робимо від 2,5 до 3 тисяч тестувань за добу. Крім того, ми за новим алгоритмом тестуємо всіх без виключення паціентів, у яких є запалення легенів”, - сказав міністр.

Також, з його слів, усі суворо дотримуються всіх затверджених МОЗ алгоритмів, починаючи від сімейних лікарів і закінчуючи медичними працівниками, для того, “щоб ми максимально тестували, виявляли цю хворобу і приймали відповідні заходи”.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 летальні.