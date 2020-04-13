Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус

Новини України:Із 46 хворих медиків 18 – лікарі.

В Івано-Франківській області у 46 медиків зафіксовано коронавірусну хворобу COVID-19. Про це сьогодні на онлайн-брифінгу повідомив т.в.о. голови Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Федорів. За його словами, серед хворих медиків 19 – в Івано-Франківську і 27 – в інших населених пунктах. Із 46 хворих медиків 18 – лікарі.

"Маємо вже 300 випадків в Івано-Франківській області, серед них – одна дитина.

Всього за час пандемії лабораторії провели 716 ПЛР-досліджень біоматеріалів прикарпатців. У 300 випадках коронавірус підтвердився, а у 416 – ні", – сказав Федорів.

Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня у 300 жителів Івано-Франківської області зафіксовано коронавірусну хворобу COVID-19, з яких 24 померли, 12 одужали.