Вбивцю відомого миколаївського вченого засудили до 14 років позбавлення волі

Новини України:Ця справа стосується вбивства відомого миколаївського вченого Миколи Шитюка.

Центральний районний суд м.Миколаєва виніс вирок 26-річному чоловіку, якого обвинувачено у вбивстві відомого вченого, - 14 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Центрального райсуду м.Миколаєва.

«У Центральному районному суді м. Миколаєва постановлено вирок 26-річному раніше судимому чоловіку, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Відповідно до обвинувального акту, останній 01.09.2018 року вбив відомого миколаївського науковця. У ході судового розгляду провина чоловіка повністю підтвердилась дослідженими доказами. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 14 років», - йдеться у повідомленні.

Судовий розгляд у цій справі здійснювався у закритому режимі колегією суддів.

Суд акож вирішив стягнути на користь двох потерпілих компенсацію моральної шкоди у сумі по 500 тис. гривень та матеріальної - у сумі 83 тис. гривень.

Як повідомлялося, 65-річного Миколу Шитюка було знайдено 1 вересня 2018 року в зйомній квартирі зі смертельними ножовими пораненнями. Протягом доби поліція знайшла і затримала підозрюваного. Ним виявився 24 річний раніше судимий родич жертви. Злочин він скоїв на грунті неприязних конфліктних родинних стосунків.

Потерпілий – відомий науковець, він досліджував теми нищення української нації тоталітарним радянським режимом, працював над вивченням фактів масових репресій проти населення Півдня України. Працював у складі редакційно-видавничої групи «Реабілітовані історією» Миколаївської облдержадміністраціії - шукав відповіді на питання, на які радянська влада наклала табу, та оприлюднював справжні факти, які десятиліттями до цього фальсифікувалися і ретельно приховувалися.