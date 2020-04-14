Пожежу лісів у Чернігівській області вдалось повністю ліквідувати

Новини України:Загалом до гасіння лісу залучалося 170 людей, 47 одиниць наземної техніки та авіація.

Масштабну лісову пожежу, яка тиждень тривала в Козелецькому районі Чернігівщини і випалила 195 га, сьогодні, 14 квітня, повністю ліквідовано. Про це повідомив т.в.о. начальника відділу аналітично-пропагандистської роботи управління ДСНС в Чернігівській області Євген Дубина.

"Сьогодні об 11.50 пожежа повністю ліквідована. Загальна площа, пройдена вогнем, склала 195 га", - сказав речник.

За його словами, локалізували пожежу 11 квітня. Ліквідували ж не тільки завдяки дощу. Адже ще вчора на пройденій вогнем території тліли лише окремі осередки.

Як повідомлялося, масштабна пожежа лісу виникла 8 квітня на територія ДП "Чернігівський військовий лісгосп" біля села Сорокошичі Козелецького району. Зі 195 га, які охопив вогонь, на 28 га була верхова лісова пожежа.

За інформацією пресслужби управління ДСНС України у Чернігівській області у Facebook, за останню добу вогнеборці ліквідували 40 пожеж у природних екосистемах: 36 - сухої трави на відкритих територіях (150 га) та 6 - у лісах (близько 13 га). Головною причиною їх виникнення стала необережність громадян у поводженні з вогнем.

З початку року на Чернігівщині через людську недбалість та внаслідок спалювання сміття і сухостою виникло 829 пожеж в природних екологічних системах, з них 16 - у лісах та 5 - на торфовищах. Ще 48 пожеж зареєстровано в житловому секторі, в результаті яких 3 людей загинуло.

Загальна площа, пройдена полум’ям, становить 3000 га. У ДСНС зазначають, що лише завдяки оперативному втручанню вогнеборців пожежі не набули катастрофічних масштабів.