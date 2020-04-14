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Пожежу лісів у Чернігівській області вдалось повністю ліквідувати

Пожежу лісів у Чернігівській області вдалось повністю ліквідувати
14:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Загалом до гасіння лісу залучалося 170 людей, 47 одиниць наземної техніки та авіація.

Масштабну лісову пожежу, яка тиждень тривала в Козелецькому районі Чернігівщини і випалила 195 га, сьогодні, 14 квітня, повністю ліквідовано. Про це повідомив т.в.о. начальника відділу аналітично-пропагандистської роботи управління ДСНС в Чернігівській області Євген Дубина.

"Сьогодні об 11.50 пожежа повністю ліквідована. Загальна площа, пройдена вогнем, склала 195 га", - сказав речник.

За його словами, локалізували пожежу 11 квітня. Ліквідували ж не тільки завдяки дощу. Адже ще вчора на пройденій вогнем території тліли лише окремі осередки.

Як повідомлялося, масштабна пожежа лісу виникла 8 квітня на територія ДП "Чернігівський військовий лісгосп" біля села Сорокошичі Козелецького району. Зі 195 га, які охопив вогонь, на 28 га була верхова лісова пожежа.

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За інформацією пресслужби управління ДСНС України у Чернігівській області у Facebook, за останню добу вогнеборці ліквідували 40 пожеж у природних екосистемах: 36 - сухої трави на відкритих територіях (150 га) та 6 - у лісах (близько 13 га). Головною причиною їх виникнення стала необережність громадян у поводженні з вогнем.

З початку року на Чернігівщині через людську недбалість та внаслідок спалювання сміття і сухостою виникло 829 пожеж в природних екологічних системах, з них 16 - у лісах та 5 - на торфовищах. Ще 48 пожеж зареєстровано в житловому секторі, в результаті яких 3 людей загинуло.

Загальна площа, пройдена полум’ям, становить 3000 га. У ДСНС зазначають, що лише завдяки оперативному втручанню вогнеборців пожежі не набули катастрофічних масштабів.

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Ликвидация, ДСНС, Лис, Чернігівщина, Пожежа.
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