У Житомирі на коронавірус захворів головний лікар місцевої лікарні

Новини України:На Житомирщині лабораторно підтвердили коронавірус у 12 медпрацівників, а про ще одного хворого лікаря повідомили вранці на брифінгу в ОДА.

У Житомирі коронавірус лабораторно підтвердився у головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Івана Дідика. Про це Дідик розповів місцевому виданню Житомир.info.

«Так, це правда, підтвердили сьогодні зранку, - каже головлікар. - Важко сказати звідки взявся, контактів явних не було, за кордоном не був… З лікарями Центру ПМСД я, фактично не контактував, тим, з ким контактував, зроблений аналіз на ПЛР. Контактних осіб в Центрі близько десяти, і ще дружина, з іншими родичами останні три тижні не контактував взагалі», - розповів Дідик.

Він перебуває у Житомирській міській лікарні №1.

Наразі в області лабораторно підтверджено 112 випадків коронавірусу, 3 з яких – летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.