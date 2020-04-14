На Чернігівщині виявили новий осередок коронавірусу

Новини України:Осередками спалаху інфекційної хвороби визнані села Комарівка і Пам’ятне Борзнянського району, м. Носівка і тепер додалася Нова Басань.

Село Стара Басань Бобровицької ОТГ на Чернігівщини визнано новим осередком спалаху коронавірусу. Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"На засіданні штабу з ліквідації надзвичайної ситуації прийняли необхідні рішення у зв’язку зі встановленням діагнозу коронавірус жителю села Стара Басань Бобровицької ОТГ", - написав він.

Прокопенко розповів, що з підозрою на коронавірусну інфекцію чоловіка 12 квітня госпіталізували до інфекційного відділення Козелецької центральної районної лікарні. Наступого дня ПЛР-тестування діагноз підтвердило.

Перше коло контактних осіб хворого, визначене епідеміологами, склало 9 осіб.

У зв’язку з появою COVID-19 у Новій Басані місцевим органам влади (Бобровицьким РДА та міській раді) доручено встановити на території села особливий режим проведення протиепідемічних заходів. Також прийнято рішення провести всім контактним особам ПЛР-тестування.

На сьогодні в Чернігівській області вже є 10 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, з яких 1 - летальний. Двоє людей одужали й виписані з лікарень. Решта 7 лікуються в Борзнянській, Ніжинській та Козелецькій ЦРЛ.