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У Києві створюють Централізовану закупівельну організацію

У Києві створюють Централізовану закупівельну організацію
17:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Створення ЦЗО дозволить економити кошти за рахунок зниження операційних витрат та економії від масштабу.

Проєкт рішення про створення Централізованої закупівельної організації проходить процедуру погодження в постійних комісіях Київради. Про це розповіла директорка Департаменту економіки та інвестицій Наталія Мельник, повідомляє пресслужба КМДА.

«Централізована закупівельна організація – це юридична особа-замовник, яка буде відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» організовувати і проводити процедури закупівель та закупівлі, також і за рамковими угодами, в інтересах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до Закону є замовниками, розпорядниками, одержувачами коштів бюджету міста Києва, без мети отримання прибутку», – зазначила Мельник.

Проєкт рішення Київської міської ради «Про утворення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Централізована закупівельна організація міста Києва» зареєстровано за поданням Київського міського голови Віталія Кличка 18 липня 2019 року.

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Відповідно до статті 1 нової редакції Закону, централізована закупівельна організація може укладати в інтересах замовників рамкові угоди, застосування яких надає можливість замовникам забезпечити економію часу та адміністративних ресурсів, закуповуючи товари та послуги на строк до 4 років, при цьому витративши час та ресурси ЦЗО на забезпечення укладання рамкових угод лише один раз.

«Переваги створення ЦЗО є очевидними. По-перше, це дозволить економити кошти за рахунок зниження операційних витрат та економії від масштабу, підвищити ефективність використання ресурсів, стандартизувати закупівлі та вдосконалити професійний рівень їх проведення», – зазначила Мельник.

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Закон, Зеленский, Київ, Держзакупівлі, ЦЗО.
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