Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму

Новини України:Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.

РФ продовжує масове позбавлення права власності громадян України в анексованому Криму, порушуючи норми міжнародного права, і прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у справі за фактом привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на півострові Крим. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

"Черговим кроком окупантів є незаконне включення понад 11,5 тис. земельних ділянок на тимчасово окупованій території АР Крим та м. #Севастополь до переліку територій, де земельні ділянки не можуть належати іноземцям та іноземним юрособам на праві приватної власності. При цьому окупаційна влада РФ неправомірно визначає як іноземців й громадян України, які проживають або володіють майном в Криму, але не отримали незаконний паспорт РФ", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що такі дії держави-окупанта призводять до серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема й положень статті 1 Протоколу 1 ЄКПЛ щодо права мирно володіти своїм майном.

"Наразі, прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом широкомасштабного привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на території півострову Крим", - додали у Представництві Президента.

Наголошується, що відомості про системне вчинення такого воєнного злочину посадовими особами окупаційної влади та влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, та відображені у звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки стосовно проведення переднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності йдеться в міждержавній заяві України проти РФ в ЄСПЛ.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.