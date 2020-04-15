Скачать
Середа, 15.04.2020
Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму
Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму
Смертність від коронавірусу в Україні становить 2,9%
Смертність від коронавірусу в Україні становить 2,9%
ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року
ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року
Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки
Печемо паску з Олею Поляковою: рецепт від зіркової співачки

Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму

Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму
05:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Євросоюз продовжив до 15 вересня 2020 року санкції проти осіб і організацій, причетних до анексії Криму.

РФ продовжує масове позбавлення права власності громадян України в анексованому Криму, порушуючи норми міжнародного права, і прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у справі за фактом привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на півострові Крим. Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

"Черговим кроком окупантів є незаконне включення понад 11,5 тис. земельних ділянок на тимчасово окупованій території АР Крим та м. #Севастополь до переліку територій, де земельні ділянки не можуть належати іноземцям та іноземним юрособам на праві приватної власності. При цьому окупаційна влада РФ неправомірно визначає як іноземців й громадян України, які проживають або володіють майном в Криму, але не отримали незаконний паспорт РФ", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що такі дії держави-окупанта призводять до серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема й положень статті 1 Протоколу 1 ЄКПЛ щодо права мирно володіти своїм майном.

Голова ОДА: Спалах коронавірусу на Миколаївщині спричинений релігійними заходами

"Наразі, прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом широкомасштабного привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на території півострову Крим", - додали у Представництві Президента.

Наголошується, що відомості про системне вчинення такого воєнного злочину посадовими особами окупаційної влади та влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, та відображені у звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки стосовно проведення переднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності йдеться в міждержавній заяві України проти РФ в ЄСПЛ.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гаага, РФ, Росія, Крим, Україна, Воєнні злочини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Внаслідок вибуху міномета на стрільбах загинув військовий, вісім поранені
02 Разумков назвав дві дати, коли може зібратись позачергова Рада
03 В Україні створили капсулу для переміщення хворих
04 Чистий четвер 2020: прикмети та звичаї на цей день
05 ВООЗ: Вакцина проти коронавірусу навряд чи з'явиться протягом року
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Спалах коронавірусу &quot;підкорегував&quot; бюджет Євросоюзу на 2020 рік
Спалах коронавірусу "підкорегував" бюджет Євросоюзу на 2020 рік
Разумков назвав дві дати, коли може зібратись позачергова Рада
Разумков назвав дві дати, коли може зібратись позачергова Рада
Кличко: У Києві підтвердили 551 випадок коронавірусу
Кличко: У Києві підтвердили 551 випадок коронавірусу
Чистий четвер 2020: прикмети та звичаї на цей день
Чистий четвер 2020: прикмети та звичаї на цей день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся