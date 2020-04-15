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До служби зайнятості Києва звернулися 43% осіб, що втратили роботу

До служби зайнятості Києва звернулися 43% осіб, що втратили роботу
15:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Із загальної кількості осіб, які звернулися до Київського міського центру зайнятості у період з 12 березня по 13 квітня, 43% тих, хто втратив роботу через карантинні заходи.

Про це під час онлайн-брифінгу на тему: «Робота Київського міського центру зайнятості під час карантину. Ситуація на ринку праці» поінформував директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

«З тих людей, які звернулися за реєстрацією до Київського міського центру зайнятості, а це 4600 осіб з 12 березня по 13 квітня включно, 57% - це громадяни, які звільнилися в докарантинний період, просто своєчасно не зверталися до служби зайнятості, і лише 43% - це ті, які дійсно під час карантинних заходів втратили роботу. Це говорить про те, що громадяни не завжди зразу реагують на послуги від держави, але коли був оголошений карантин, вони зразу згадали про службу зайнятості, про те, що в них є можливість скористатися таким правом. І, звичайно, їм ніхто у цьому не відмовив", - сказав Білич.

Зокрема, серед безробітних у службі зайнятості на сьогодні за фахом перебувають: колишні працівники торгівлі – 22%, державного управління – 13%, фінансової та страхової діяльності – 11%, підприємств переробної промисловості – 9%. Це найбільші групи за фахом серед облікованих безробітних.

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"У порівнянні з минулим роком чисельність колишніх працівників сфери тимчасового розміщення реалізації харчування зросла майже в три рази, будівництва майже в два рази, сфери послуг – в 1,9 рази, адміністративна діяльність, торгівля, сфера розваг та відпочинку – в 1,7 рази", - повідомив Білич.

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Робота, Карантин, Київ, Безробіття, Служба зайнятості.
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