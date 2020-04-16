Нині коронавірус виявлено у 115 осіб з Черкащини

Новини України:Географія виявлення вірусу по області за останню добу така: м. Черкаси - 5, Черкаський район - 1, Умань - 1, Кам’янка – 3.

Станом на сьогодні, 16 квітня, в Черкаській області 115 інфікованих коронавірусом осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.

"На Черкащині за весь період карантину лабораторно підтвердили 115 випадків інфікування коронавірусною інфекцією", - написав він.

"Пацієнти в задовільному стані. Перебувають на амбулаторному лікуванні, пацієнт з Умані - в інфекційній міській лікарні", - пише Боднар.

При цьому, три особи перебувають у тяжкому стані, розповів голова ОДА.

"Вони під наглядом лікарів Черкаської інфекційної лікарні", - додав він.

Нагадаємо, бізнес Черкащини зібрав майже 20 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП - виробника курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані у Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн. Загалом МХП надав 84 млн грн на подолання коронавірусу. Гроші спрямовані також Вінницькій області і в загальнонаціональний фонд.

Окрім того, компанія реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села у Канівському районі і 10 сіл у Черкаському районі.