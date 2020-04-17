На Кавказі ліквідували майора ФСБ, який брав участь у захопленні Криму

Новини України:Телеграм-канал «Donetchanyn» опублікував відеоролик, на якому видно, як на шляху прямування машини офіцера ФСБ детонує вибуховий пристрій.

Російського військового, майора ФСБ Володимира Борисова, який брав участь в операції з окупації Криму, ліквідовано під час "оперативно-бойового заходу на Північному Кавказі". Про це повідомляє сайт «Інформаційний спротив».

"Стало відомо, що під час проведення оперативно-бойового заходу на Північному Кавказі, було ліквідовано співробітника 2-го відділу Управління "В" Центру спеціальних операцій ФСБ майора Володимира Борисова", - повідомляє "ІС" з посиланням на Твіттер користувача «Хочу Додому» .

Повідомляється, що під час служби в спецпідрозділі ФСБ РФ "Вимпел" Борисов у 2014 році брав участь в операції з захоплення українського Криму, за що був нагороджений путінською медаллю.

Крім того, Борисов "відзначився" і на Донбасі.

"Як на Кавказі місцевими партизанами був ліквідований майор Володимир Борисов ЦСП ФСБ Росії "Вимпел", - підписав ролик автор.