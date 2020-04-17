На Київщині закривають кладовища до кінця карантину

Новини України:У Києві з 18 квітня також закривають міські кладовища. Поминальні дні перенесено на 6 червня.

У Київській області на період карантину закрили кладовища для відвідування. Про це заявив в.о. голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час онлайн-брифінгу.

"Прийнято рішення закрити для відвідування кладовища на території міст, селищ та сіл Київської області. Окрім проведення поховань відповідно до норм, встановлених на час карантину", - сказав Володін.

Він зазначив, що це рішення набуло чинності негайно і триватиме до покращення епідеміологічної ситуації.

Уряд з 6 квітня запровадив в Україні додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусу. Так, не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту; заборонено переміщення групою більш як двоє осіб; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою.

Станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.