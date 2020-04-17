На Харківщині виявили 30 нових випадків коронавірусу

Новини України:Пацієнтам з пневмонією усього проведено 457 ПЛР-тестів, ще 6 зразків досліджується в обласному лабцентрі.

На Харківщині з 10 квітня перевіряють на COVID-19 усіх пацієнтів, які потрапляють у лікарні з діагнозом пневмонія – отримано вже близько 30 позитивних ПЛР-тестів. Про це на пресконференції розповіла головний санітарний лікар регіону, керівник Харківського обласного лабораторного центру МОЗ Любов Махота.

«Ви знаєте, що було прийняте рішення про тотальне тестування всіх захворілих на пневмонію. Це був дуже дієвий захід, біля 30 випадків ми таким чином виявили», - зазначила Махота.

Так, наприклад, COVID-19 діагностовано в трьох пацієнтів 13-ї міської лікарні Харкова, що спеціалізується на лікуванні пневмонії, з’ясувалося, що від них заразилися лікар і медична сестра.

Наразі в лікарнях області госпіталізовано 333 особи з діагнозом «пневмонія».

На Харківщині офіційно підтверджені 57 випадків захворювання, з них: 32 – Харків, 11 - Валківський район (у т.ч. 1 – летальний), 4 – м. Лозова, 3 – Зміївський район, 3 – Дергачівський, 2 – м. Балаклія, по одному в Красноградському та Харківському районах. Наймолодшому захворілому 14 років, найстаршому – 71. У регіоні одужали 2 людей.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.