Мер Житомира не бачить можливості повністю зупинити місто на карантин (Відео)

Новини України:У Житомирі на Великодні свята заборонили відвідувати храми.

Мер Житомира заявляє, що не бачить можливості виконати постанову головного санітарного лікаря області про посилення карантину із 17 до 27 квітня, яка, на думку мера, передбачає заходи, жорсткіші, ніж могла би запровадити Верховна Раді під час надзвичайного стану. Про це у своєму відео зверненні у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«У тій постанові пропонується практично на 10 днів закрити місто повністю, заборонити пересування не тільки комунального транспорту, але й приватного автомобільного транспорту, закрити всі підприємства Житомира, у тому числі торговельні мережі, магазини, виробничі підприємства, окрім газопостачальної компанії, водоканалу. Я розумію, що є побоювання за розвиток ситуації, але я не розумію, як забезпечити місто, в якому проживає 270 тисяч житомирян продуктами харчування на 10 днів, як будуть працювати всі інші служби, як лікарі добиратимуться на роботу», - зазначив Сухомлин.

Мер наголосив, що досвід інших міст області, де на кілька днів зачинили магазини свідчить, зокрема, що біля магазинів перед закриттям утворювалися великі черги, де скупчувалися, у тому числі, й ті люди, які до того дотримувалися усіх протиепідемічних заходів.

«Я не бачу, можливості на території Житомирської міської ОТГ вводити такі жорсткі заходи. Це навіть не надзвичайний стан, який має право запроваджувати Верховна Рада. Це заходи, які навіть жорсткіші, ніж надзвичайний стан», - додав Сухомлин.

Раніше у поставі від 16 квітня головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов ініціював посилення карантину в Житомирі, Коростені, Бердичеві та Малині.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджено 177 випадків COVID-19, 4 з яких летальні, а один пацієнт одужав. Найбільше хворих у Коростені (54), Житомирі (42), Бердичеві (29) та Малині (22).

Станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.