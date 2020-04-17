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В Офісі Президента пояснили, яка загроза від смогу над Києвом

В Офісі Президента пояснили, яка загроза від смогу над Києвом
17:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Зеленський наполіг на тому, щоб Міністерство охорони здоров’я якомога частіше надавало рекомендації для тих, хто перебуває в зоні, де поширюється дим.

Смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних фонових значень.

Про це під час селекторної наради Президенту України Володимиру Зеленському доповіли очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує пресслужба глави держави.

"Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва", – сказав Аваков.

Фото: Офіс Президента

Зі свого боку, Чечоткін запевнив у тому, що запах у столиці - не через пожежу у Чорнобильській зоні. "Хочу підтвердити те, що цей запах диму в Києві – він жодним чином не пов’язаний із пожежами в Чорнобильській зоні", – додав він.

Напередодні шквальний вітер на Житомирщині валив дерева та мережі електропередачі. Зранку в регіоні зафіксовано три нові осередки пожежі. До того ж горять і торф'яні родовища, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

"Жоден із цих осередків не несе загрози ні об’єкту "Укриття", ні сховищу радіаційних відходів. Ситуація там контролюється. Так, нам складно, але ми шукаємо рішення, щоб це зупинити", – зазначив голова ДСНС.

Учора сили й засоби рятувальників були передислоковані з урахуванням нової оперативної обстановки.

Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем

Натомість очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що відомство постійно наголошує на необхідності уникати тривалих прогулянок, щільно зачиняти вікна та двері, вмикати системи кондиціонування та очищення повітря, пити кілька літрів води на день, часто робити вологе прибирання.

Як повідомлялося, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) гасять пожежу, яка виникла ще 4 квітня.

За даними ДСНС, станом на ранок 17 квітня радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.)

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Все по темі:

Радиация, Зеленский, Смог, Дим, Офис Президента, Київ, Повітря.
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