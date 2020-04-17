Окупанти тричі порушували "тишу" біля трьох населених пунктів на Донбасі

Новини України:Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

"Упродовж 17 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Усі ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Так, поблизу Опитного з напрямку населеного пункту Веселе противник застосував автоматичні станкові гранатомети.

Поруч із Гнутовим окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, бойовики використали великокаліберні кулемети.

"Застосовуючи штатне озброєння, українські воїни вчасно припинили злочинні дії російських найманців", - йдеться у повідомленні.

Українські військові продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Зазначається також, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, запевнили у штабі.