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Під Чорнобилем гасять шість осередків вогню

Під Чорнобилем гасять шість осередків вогню
20:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Для облаштування лісових розривів окрім важкої техніки ДСНС залучено 4 шляхопрокладачі ЗСУ. Всього до ліквідації пожеж залучено 700 чоловік особового складу.

У Зоні відчуження тривають заходи з ліквідації лісових пожеж. Про це під час онлайн пресбрифінгу заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заходи з ліквідації великих лісових пожеж, як на території Житомирської області, так і в Зоні відчуження продовжуються. В Чорнобильській зоні основні зусилля спрямовані на проливання шести осередків поблизу населених пунктів: Новий Мир, Корогод, Розсоха, Крива Гора, Рудьки, Вільча, а також двох торф'яних пожеж, які з'явилися після вчорашніх поривів вітру і переходу вогню на торф'яники", - сказав Чечоткін.

За словами Чечоткіна, один торфянник має площу 5 га, другий - 0,5 га.

Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем

"Зразу хочу сказати, що пожежі на території Зони відчуження не несуть ніякої загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу РАВ, ні іншим об'єктам критичної інфраструктури", - запевнив Чечоткін.

"Радіаційний фон у місті Києві, у Київській області і Зоні відчуження знаходиться у межах природних значень. Той запах диму, який відчувається, ніякого відношення до Зони відчуження не має. Цей дим тягне із Житомирської області", - додав Чечоткін.

Як повідомлялося, 4 квітня у Чорнобильській зоні виникла лісова пожежа. Її вдалося загасити 14 квітня. Зазначалося, що відкритого вогню вже немає, спостерігається тління в окремих осередках. Однак вже 16 квітня пожежі відновилися.

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Ликвидация, ДСНС, Пожежа, Чорнобиль, Чорнобильска зона.
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