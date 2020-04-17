Під Чорнобилем гасять шість осередків вогню

Новини України:Для облаштування лісових розривів окрім важкої техніки ДСНС залучено 4 шляхопрокладачі ЗСУ. Всього до ліквідації пожеж залучено 700 чоловік особового складу.

У Зоні відчуження тривають заходи з ліквідації лісових пожеж. Про це під час онлайн пресбрифінгу заявив голова ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заходи з ліквідації великих лісових пожеж, як на території Житомирської області, так і в Зоні відчуження продовжуються. В Чорнобильській зоні основні зусилля спрямовані на проливання шести осередків поблизу населених пунктів: Новий Мир, Корогод, Розсоха, Крива Гора, Рудьки, Вільча, а також двох торф'яних пожеж, які з'явилися після вчорашніх поривів вітру і переходу вогню на торф'яники", - сказав Чечоткін.

За словами Чечоткіна, один торфянник має площу 5 га, другий - 0,5 га.

"Зразу хочу сказати, що пожежі на території Зони відчуження не несуть ніякої загрози ні об'єкту "Укриття", ні сховищу РАВ, ні іншим об'єктам критичної інфраструктури", - запевнив Чечоткін.

"Радіаційний фон у місті Києві, у Київській області і Зоні відчуження знаходиться у межах природних значень. Той запах диму, який відчувається, ніякого відношення до Зони відчуження не має. Цей дим тягне із Житомирської області", - додав Чечоткін.

Як повідомлялося, 4 квітня у Чорнобильській зоні виникла лісова пожежа. Її вдалося загасити 14 квітня. Зазначалося, що відкритого вогню вже немає, спостерігається тління в окремих осередках. Однак вже 16 квітня пожежі відновилися.