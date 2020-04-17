Пік пожеж на Київщині рятувальники очікують на вихідних

Новини України:За вчорашній день підрозділи рятувальників Київщини мали 27 виїздів на гасіння пожеж, тоді як минулих вихідних - 170.

Пік загорянь сухостою і пожеж в екосистемах у Київській області може бути на вихідні дні. Про це в ефірі "Громадського" заявила речниця Державної служби з надзвичайних ситуації Київщини Вікторія Рубан.

"Пік загоряння трав'яного настилу і пожеж в екосистемах, вважаю, буде саме на вихідні дні", - сказала вона.

За її словами, саме на вихідні зазвичай збільшується кількість пожеж. Речниця Київської ДСНС пов'язує це з тим, що люди виїздять на пікніки. Рубан підкреслила, що майже у всіх випадках причинами пожеж є людська діяльність.

«Це випалювання сухої трави, це так звані шашличники, які вважають, що вони загасили багаття, яке роздмухується вітром через декілька годин», — розповіла вона.

Як повідомлялося, 4 квітня у Чорнобильській зоні виникла лісова пожежа. Її вдалося загасити 14 квітня. Зазначалося, що відкритого вогню вже немає, спостерігається тління в окремих осередках. Однак вже 16 квітня пожежі відновилися.