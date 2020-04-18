Скачать
Субота, 18.04.2020
Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята

Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину

Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
07:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Прямий".

"З початку дій обмежувальних заходів близько 7 тисяч адміністративних протоколів (було складено - ред.), по останньому зведенню. Зокрема, там є і священнослужителі", - сказав Шевченко.

Він уточнив, що у суботу та неділю, 18-19 квітня, під час великодніх богослужінь біля храмів по всій країні чергуватимуть понад 22 тисячі поліцейських та нацгвардійців.

За словами Шевченка, правоохоронці там передусім проводитимуть роз’яснювальну роботу для того, щоб громадяни, які все ж таки вирішать прийти до храму, перебували там на максимальній відстані один від одного із дотриманням особистих заходів безпеки.

"Але якщо не вдасться профілактично достукатися до свідомості громадян, як сказав Клименко, вони готові вдаватися до більш жорстких заходів – а саме адміністративних стягнень", - уточнив Шевченко.

Водночас він наголосив, що у МВС закликають громадян не приходити до храмів і провести Великдень дома.

Православна церква переносить поминальні дні на червень

Він нагадав, що торік понад 7,5 мільйонів українців взяли участь у святкуванні Великодня у церквах і храмах різних конфесій.

"Навіть якщо десята частина з цієї великої цифри прийде у храм або під храм, це буде дуже ризиковано. Тому ми постійно проводимо роботу із священнослужителями різних конфесій у форматі переговорів з Радою церков, і закликаємо їх закликати свою паству відповідно, залишатися під час Великодніх свят вдома", - підкреслив Шевченко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Провоохоронці, Порушення, Націольна поліція, Адміністративні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
02 Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
03 У Києво-Печерській Лаврі помер монах, ймовірно від коронавірусу
04 Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою
05 Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Православна церква переносить поминальні дні на червень
Православна церква переносить поминальні дні на червень
700 тисяч американців інфіковані COVID-19
700 тисяч американців інфіковані COVID-19
ЮНІСЕФ закликає скласти зброю заради захисту дітей та боротьби з коронавірусом
ЮНІСЕФ закликає скласти зброю заради захисту дітей та боротьби з коронавірусом
Рецепт найсмачніших пасок від дружини Порошенка
Рецепт найсмачніших пасок від дружини Порошенка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся