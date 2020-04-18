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Православна церква переносить поминальні дні на червень

Православна церква переносить поминальні дні на червень
07:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Водночас за дотриманням карантину та за тим, щоб церкви не запрошували вірян на масові заходи, слідкуватимуть 22 тисячі поліцейських.

ПЦУ переносить так звані "гробки" на червень й закликає не йти на кладовище в поминальні дні у квітні-травні. Про це сказав речник ПЦУ Євстратій Зоря в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

"Церква також встановила, що релігійні традиції, які ми маємо щодо відвідування кладовищ через тиждень після Великодня, переносяться на 6 червня, на троїцьку поминальну суботу", - сказав Зоря.

Як відомо, 19 квітня християни східного обряду святкують Великдень. В умовах епідемії коронавірусу всі українські церкви транслюватимуть служби онлайн та в прямому ефірі. Предстоятелі церков закликають вірян залишатися вдома.

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Як повідомляв УНН, за підрахунками МОЗ, пік епідемії коронавірусу очікується на Великдень через традиційні масові заходи на релігійні свята, що тривають впродовж декількох тижнів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив, що в разі масових порушень обмежувальних заходів, Україна

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Карантин, Червень, ПЦУ, Залишайся вдома, Євстратій Зоря, Поминальні дні.
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