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Зеленський назвав умови за яких можуть пом’якшити карантин

Зеленський назвав умови за яких можуть пом’якшити карантин
01:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Глава держави додав, що нинішній режим карантину триватиме до 24 квітня, а після цього він разом з урядом комунікуватиме на цю тему із суспільством.

Пом’якшення нинішнього режиму карантину можливе після 24 квітня, якщо завдяки дотриманню громадянами самоізоляції не буде великої хвилі інфікування коронавірусом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в ефері програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Зараз все залежить від людей… У нас карантин не жорсткий поки що. Я впевнений, що у нас все дуже демократично - ніхто не заварює двері в домівки, ніхто нікого не б’є, не заганяє додому силою. Якщо буде самоізоляція… якщо люди будуть виконувати всі карантинні заходи, я впевнений, що ми зможемо пройти коронавірус нормально», - сказав Зеленський.

«Люди зрозуміють, які заходи карантину будуть пом’якшені, тому що частково людей треба буде відпускати на роботу, частково ті галузі, які дуже для нас важливі, будуть відкриватися, часткове може бути пом’якшення у травні з приводу транспорту. Такі речі будуть, якщо не буде дуже великої хвилі (інфікування – ред.). Все залежить від хвилі, і треба про це спокійно і правдиво говорити… Тому Пасха тільки вдома», - резюмував Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу громадського транспорту, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Із 6 квітня обмежувальні заходи посилено: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту; заборонено переміщення групою більш як дві осіб; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон тощо.

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Станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

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Зеленский, Карантин, Пандемия, Україна.
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