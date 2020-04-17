Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Окупанти тричі порушували "тишу" біля трьох населених пунктів на Донбасі
Окупанти тричі порушували "тишу" біля трьох населених пунктів на Донбасі
У Києво-Печерській Лаврі помер монах, ймовірно від коронавірусу
У Києво-Печерській Лаврі помер монах, ймовірно від коронавірусу
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

Командувач Нацгвардії захворів на коронавірус

Командувач Нацгвардії захворів на коронавірус
21:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Хвороба у Балана проходить майже безсимптомно, стан здоров’я задовільний.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан захворів на COVID-19. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"У командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Миколи Балана сьогодні підтверджено позитивний тест на коронавірус", - написав Геращенко.

"Генерал Балан із сьогоднішнього дня знаходиться на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування", - уточнив він.

Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню

Геращенко зазначив, що наразі обов’язки командувач Нацгвардії виконує перший заступник - генерал-лейтенант Володимир Кондратюк.

"Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі", - запевнив Геращенко.

Як повідомлялося, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Балан, Нацгвардия, Хвороба, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
04 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
05 У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся