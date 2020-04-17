Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню

Новини України:Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Цього року Православна церква України може не отримати Благодатний вогонь. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять Благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати Благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", - сказав митрополит Епіфаній.

За його словами, були пропозиції найняти чартер для доставки Благодатного вогню, але він більш схильний до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.

"Я не впевнений, що буде привезено Благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись, спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто, привезти Благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році", - сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Як повідомлялося, Благодатний вогонь після сходження в єрусалимському храмі Гроба Господнього цього року через пандемію коронавірусу буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

За даними посольства Ізраїлю, послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону передано лампаду для Благодатного вогню представниками УПЦ Московського патріархату, для доправлення її у Єрусалим.

Після сходження Благодатного вогню лампаду з ним передадуть архієпископу УПЦ МП Антонію, який чекатиме її у літаку в аеропорту Бен-Гуріон в Єрусалимі. Потому Благодатний вогонь потрапить до Києва, пояснили у дипвідомстві Ізраїлю.