Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Основна інформація про коронавірус у світі
Основна інформація про коронавірус у світі
На Волині третина інфікованих - медики
На Волині третина інфікованих - медики
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню

Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
17:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Цього року Православна церква України може не отримати Благодатний вогонь. Про це повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять Благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, Гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у Велику суботу. В цьому році невідомо, чи ми будемо мати Благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому", - сказав митрополит Епіфаній.

За його словами, були пропозиції найняти чартер для доставки Благодатного вогню, але він більш схильний до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.

Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ

"Я не впевнений, що буде привезено Благодатний вогонь. Але, можливо, якимось чином для всіх церков, бо ми, збираючись, спілкуючись із державою, з поліцією, говорили про те, що якщо це робити, то робити всім разом. Тобто, привезти Благодатний вогонь для всіх церков або загалом не привозити його у цей такий відповідальний час в цьому році", - сказав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Як повідомлялося, Благодатний вогонь після сходження в єрусалимському храмі Гроба Господнього цього року через пандемію коронавірусу буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

За даними посольства Ізраїлю, послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону передано лампаду для Благодатного вогню представниками УПЦ Московського патріархату, для доправлення її у Єрусалим.

На Великдень поліція буде штрафувати тих, хто прийде на службу

Після сходження Благодатного вогню лампаду з ним передадуть архієпископу УПЦ МП Антонію, який чекатиме її у літаку в аеропорту Бен-Гуріон в Єрусалимі. Потому Благодатний вогонь потрапить до Києва, пояснили у дипвідомстві Ізраїлю.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Церква, Великдень, Епифаний, ПЦУ, Православна церква України, Благодатний вогонь.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
04 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
05 У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Завод із виробництва спирту на Черкащині відновив свою роботу
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся