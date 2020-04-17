На Великдень поліція буде штрафувати тих, хто прийде на службу

Новини України:Поліція штрафуватиме українців, які прийдуть до храмів.

Радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандіт заявили, що правоохоронці будуть штрафувати усіх українців, які прийдуть святити пасху на Великдень до церкви та будуть порушувати правила карантину. Пише видання BBC.

За його словами, під час Пасхальних богослужінь в церкві зможуть перебувати не більше 10 людей. Щоправда, мова йде не про прихожан, а про священників та тих, хто допомагає проводити службу. Щодо прихожан, то вони зможуть заходити до храму виключно після служби: по одній людині - у малих приходах, по двоє - у великих.

У випадку, якщо попри усі застереження, під церквами все одно збиратимуться скупчення людей, поліція реагуватиме у два етапи: на першому - попереджатиме громадян про порушення, на другому - складатиме на них адмінпротокол і штрафуватиме. Розмір штрафу за порушення правил карантину - 17 тисяч гривень.

"Сподіваюся, що великі Пасхальні богослужіння пройдуть відповідно до закону", - Тандіт.