Що приготувати на Великдень 2020: список страв

Новини України:Вже цієї неділі, 19 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень – одне з найголовніших релігійних свят.

І хоч цього року святкування Великодня буде трохи незвичним – в умовах карантину – українські родини все ж збиратимуться за сімейним столом, тому слід приділити увагу тому, що приготувати на 19 квітня.

Традиційно у Великдень на столі насамперед повинні стояти ті продукти, які напередодні ви поклали у кошик, щоб освятити під час богослужіння в церкві. Цього року освятити паски та інші продукти українцям пропонують самостійно, не виходячи з дому.

Традиційно в кошик клали крашанки, щось з молочних продуктів (сир, масло), сіль і хрін. Не забороняється також шматочок ковбаси, шинки або м’яса. Куштувати в першу чергу треба освячені продукти, а потім можна вже їсти страви зі звичайного столу.

На столі у Великдень обов’язково має бути якась м’ясна страва – холодець, ковбаса, порося з хроном або запечена рулька. Відомий український етнограф і письменник Олекса Воропай у своїй книзі “Звичаї українського народу” писав, що в Чистий четвер селяни кабана кололи, тому що на Великдень треба було готувати м’ясні страви.