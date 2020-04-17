Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
В Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19
В Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19
ДСНС досі гасять кілька осередків пожежі у Чорнобильській зоні
ДСНС досі гасять кілька осередків пожежі у Чорнобильській зоні
Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня

Що приготувати на Великдень 2020: список страв

Що приготувати на Великдень 2020: список страв
10:53 Сьогодні Телеграф Фото: unsplash

Новини України:Вже цієї неділі, 19 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень – одне з найголовніших релігійних свят.

І хоч цього року святкування Великодня буде трохи незвичним – в умовах карантину – українські родини все ж збиратимуться за сімейним столом, тому слід приділити увагу тому, що приготувати на 19 квітня.

Традиційно у Великдень на столі насамперед повинні стояти ті продукти, які напередодні ви поклали у кошик, щоб освятити під час богослужіння в церкві. Цього року освятити паски та інші продукти українцям пропонують самостійно, не виходячи з дому.

Традиційно в кошик клали крашанки, щось з молочних продуктів (сир, масло), сіль і хрін. Не забороняється також шматочок ковбаси, шинки або м’яса. Куштувати в першу чергу треба освячені продукти, а потім можна вже їсти страви зі звичайного столу.

Великоднє меню 2020: що подати на святковий стіл

На столі у Великдень обов’язково має бути якась м’ясна страва – холодець, ковбаса, порося з хроном або запечена рулька. Відомий український етнограф і письменник Олекса Воропай у своїй книзі “Звичаї українського народу” писав, що в Чистий четвер селяни кабана кололи, тому що на Великдень треба було готувати м’ясні страви.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Продукті, Свята, Великдень 2020, Страви, Святковий стіл.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
04 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
05 У Японії будуть вводити надзвичайний стан
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сильний вітер і заморозки: синоптики попереджають про зміну погоди
Сильний вітер і заморозки: синоптики попереджають про зміну погоди
Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими на Донбасі
Генсек ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін полоненими на Донбасі
Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Сході України
Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Сході України
Дякуємо всім учителям, вихователям і няням: новий Doodle від Google
Дякуємо всім учителям, вихователям і няням: новий Doodle від Google
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся