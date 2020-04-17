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Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ

Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ
12:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Міністерство охорони здоров'я підозрює, що в Почаївській лаврі - масове захворювання на коронавірус, але не може це підтвердити.

Про це на засіданні оперативного штабу Тернопільській області сказала головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук, повідомляє канал “Прямий”.

"У нас вчора виникла ситуація по Шумському району, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, так як священник, який бере участь в хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумської лікарні. Відповідно, контакти пішли як по співробітниках бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора (15 квітня - ред) був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних ", - розповіла вона.

"Коли ми почали проводити епідрозслідування, з'ясувалося, що саме з цим священиком і хором у Почаївській лаврі пов'язаний спалах і в Дубенському районі Рівненської області. Там теж багато позитивних. Цей спалах пов'язана в одне вогнище - Кременецький район, місто Почаїв і Дубенський район", - пояснила Чайчук.

За її словами, настоятель Почаївської лаври відмовляється співпрацювати. Його помічник обіцяв надати список хору, але не зробив цього.

"Мер Почаєва теж не приймає великої участі, говорить, що нікого не знає. Вдалося обстежити двох священників, двох хористів, а решта - контакт дуже великий. Ці священники, які беруть участь в хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі. тобто якщо ми доб'ємося результатів обстеження, буде досить великий спалах ", - сказала Чайка.

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Вона додала, що в України є також звернення консула Молдови про зараження восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру.

"Ситуація в Почаївській лаврі знаходиться на особистому контролі у прем'єр-міністра. Сьогодні йдуть запити з Кабміну", - заявила головний санлікар Тернопільщини.

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Все по темі:

МОЗ, Коронавірус, Спалах вірусу, Поширення, Відмова, Почаївська лавра, Справпраця.
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