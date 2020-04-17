Що означає кожний символ Великодня

Новини України:Зовсім скоро на наш поріг ступить світле свято.

В 2020 році людей чекає особливий Великдень. На відміну від попередніх років, не вийде сходити в церкву, з'їздити на природу або до батьків. Тим не менш, світле свято Воскресіння Христового залишається таким за будь-яких обставин. Згадаємо головні великодні символи.

1. Яйця. Історія пасхального символізму цього продукту дуже цікава. Нібито це був подарунок Марії Магдалини імператору Тиберію. Вона розповіла йому про те, що Ісус Христос воскрес. Однак Тиберій відмовився в це вірити, і заявив, що це рівнозначно тому, що подароване яйце почервоніє. І воно справді почервоніло, символізує кров Христову. В Україні популярні як крашанки (фарбоване в червоний колір яйця), так і писанки (розфарбовані в традиційні візерунки).

2. Агнець божий. Образ ягняти також дуже популярний на Великдень. Він символізує жертву Ісуса. У нашій країні здавна господині випікали ягняти з тіста, і він був одним з головних прикрас святкового столу.

3. Паски. Найважливіший символ, без якого ми не уявляємо Великдень. Цей символ з'явився, завдяки Артос – хлібу, освячення якого проводять в перший день Великого торжества. Якщо на столі стоїть паска, це означає, що двері в будинок для Ісуса завжди відкриті.

4. Благодатний вогонь. Щорічно в храмі Гробу Господнього збираються тисячі прочан, які очікують патріарха з благодатним вогнем. Люди моляться до тих пір, поки благодатний вогонь не зійде. Прочани розповідають, що цей вогонь не пече, і люди сміливо можуть чіпати його руками.

5. Пасхальне деревце. Символ Дерев, які стоять в раю. Православні християни з України використовують для великоднього деревця гілочки верби, прикрашені різноманітними стрічками і пташиними перами.