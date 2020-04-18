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На Житомирщині ліквідували більше третини осередків лісової пожежі

На Житомирщині ліквідували більше третини осередків лісової пожежі
16:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:До гасіння пожеж залучено 3 літаки, пожежний потяг, 100 одиниць спецтехніки і понад 600 людей.

На Житомирщині, де горить масштабна лісова пожежа, ліквідовано 6 осередків займання із 15-ти. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter.

«Вигоріло 7800 га лісової підстилки. Було 15 осередків, ліквідовано – 6, локалізовано – 5, на 4 працюємо», - написав він.

Аваков додав, що пожежі в Житомирській області є причиною забруднення повітря навколо Києва.

16 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося займання сухої трави та лісової підстилки.

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Згодом пожежа поширилася на інші села – Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків. Крім того, вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі у ДП «Словечанський лісгосп АПК», ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП «Словечанське лісове господарство» ДП «Овруцьке лісове господарство».

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

Наразі у Виступовицькому та Бережестському лісництвах тліє трава на площі близько 2,7 тисячі гектарів. Суха вітряна погода ускладнює гасіння.

Вогнеборці також залучені до гасіння на територіях ще трьох лісництв Олевського району.

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Ликвидация, Житомирщина, Пожежа, Забруднення повітря, Лісова пожежа.
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