Кличко: На миття київських вулиць витратили 2,3 тисячі кубометрів води (Відео)

За минулу добу дорожники використали для миття вулиць Києва 2,3 тисячі кубометрів води. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.
"Вже кілька днів поспіль через погіршення якості повітря і задимленість столичні дорожники не припиняють посилено мити вулиці міста. Працюють і вдень, i вночі", - повідомив Кличко.
За словами Кличка, пiдпорядкованi корпорацiï "Киïвавтoдор" комунальнi пiдприємства продовжать миття столичних вулиць у посиленому режимі.
Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю і не відчиняти вікна через смог.
В ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.
18 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, який забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.