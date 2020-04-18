Кличко: На миття київських вулиць витратили 2,3 тисячі кубометрів води (Відео)

Новини України:Вулиці Києва миють 55 одиниць спецтехніки. Тільки за минулу добу дорожники використали 2340 кубометрів води.

За минулу добу дорожники використали для миття вулиць Києва 2,3 тисячі кубометрів води. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

"Вже кілька днів поспіль через погіршення якості повітря і задимленість столичні дорожники не припиняють посилено мити вулиці міста. Працюють і вдень, i вночі", - повідомив Кличко.

За словами Кличка, пiдпорядкованi корпорацiï "Киïвавтoдор" комунальнi пiдприємства продовжать миття столичних вулиць у посиленому режимі.

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю і не відчиняти вікна через смог.

В ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

18 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, який забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.