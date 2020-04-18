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Повітря у Києві стало чистішим

Повітря у Києві стало чистішим
20:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Станом на 19:00 за київським часом, індекс забруднення повітря Києва становить 71 одиницю.

У порівнянні з ранковими показниками стан повітря у Києві покращився, і в світовому рейтингу українська столиця перемістилася в третій десяток міст з найгіршою якістю повітря. Про це інформує QIAir, що відстежує стан повітря в містах світу.

Тепер Київ займає 23-тю сходинку за рівнем забруднення повітря, а не першу, як було зранку.

На першому місці за забрудненням наразі перебуває китайський Шеньян, другим є місто Янгон у М'янмі, на третьому місці Ханой у В'єтнамі.

На Житомирщині ліквідували більше третини осередків лісової пожежі

Як повідомлялося, станом на вечір 16 квітня у Києві зафіксували сильне забруднення повітря. Міністерство охорони здоров’я порадило киянам не виходити на вулицю і не відчиняти вікна через смог.

В ДСНС повідомили, що задимлення у столиці виникло через горіння трав’яного настилу та лісової підстилки в Київській області.

18 квітня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що значну частину диму, який забруднює повітря у Києві, доносить з Житомирської області, де лісова пожежа охопила територію площею близько 2700 га.

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Чистота, Київ, Повітря, Забруднення повітря.
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