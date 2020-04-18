У Києві біля храмів вже чергують Нацгвардія і поліція

Новини України:Поліція Києва вчергове закликала громадян лишатися на Великодні свята вдома.

У столиці правоохоронці вже заступили на чергування біля храмів, аби запобігти скупченню людей, що є небезпечним з огляду на епідемію коронавірусу. Про це повідомляє МВС України у Facebook.

"Поліція Києва вже заступила на чергування біля культових споруд столиці. Сьогодні вони несуть службу разом з Національною гвардією України та Муніципальною охороною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всі пройшли необхідні інструктажі та готові до будь-яких викликів.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Сьогодні, вітаючи з Великоднем, Президент закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.

В Україні чепрез поширення коронавірусу до 24 квітня діють карантинні обмеження, які вимагають дотримання соціальної дистанціїї.

Сьогодні у Дніпрі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.