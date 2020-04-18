Скачать
Субота, 18.04.2020
У Чилі видаватимуть "картки імунітету" тим, хто поборов коронавірус
У Чилі видаватимуть "картки імунітету" тим, хто поборов коронавірус
Повітря у Києві стало чистішим
Повітря у Києві стало чистішим
Піварич: Поки немає розмов про відновлення повноцінних тренувань
Піварич: Поки немає розмов про відновлення повноцінних тренувань
Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II
Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II

У Києві біля храмів вже чергують Нацгвардія і поліція

Дивіться фото (3)
У Києві біля храмів вже чергують Нацгвардія і поліція
23:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Поліція Києва вчергове закликала громадян лишатися на Великодні свята вдома.

У столиці правоохоронці вже заступили на чергування біля храмів, аби запобігти скупченню людей, що є небезпечним з огляду на епідемію коронавірусу. Про це повідомляє МВС України у Facebook.

"Поліція Києва вже заступила на чергування біля культових споруд столиці. Сьогодні вони несуть службу разом з Національною гвардією України та Муніципальною охороною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всі пройшли необхідні інструктажі та готові до будь-яких викликів.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Сьогодні, вітаючи з Великоднем, Президент закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.

В Україні чепрез поширення коронавірусу до 24 квітня діють карантинні обмеження, які вимагають дотримання соціальної дистанціїї.

Повітря у Києві стало чистішим

Сьогодні у Дніпрі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Карантин, Церква, Великдень, Київ, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Великоднем 2020: найкращі картинки та побажання
02 Привітання з Великоднем 2020 у прозі
03 Велика субота 2020: народні прикмети та історія свята
04 Правоохоронці склали 7 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантину
05 Весь світ буде слідкувати онлайн за сходженням Благодатнього вогню
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україну привезли Благодатний вогонь (Відео)
В Україну привезли Благодатний вогонь (Відео)
Коронавірус в Італії йде на спад
Коронавірус в Італії йде на спад
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
У штаб-квартирі ООН продовжили карантин до кінця травня
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Ідеї, як прикрасити будинок до Великодня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся