Скачать
Неділя, 19.04.2020
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Кабміні сьогодні розробляють план виходу з карантину
У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів
У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів

У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів
09:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:У столиці правоохоронці вже заступили на чергування біля храмів, аби запобігти скупченню людей, що є небезпечним з огляду на епідемію коронавірусу.

"Поліція Києва вже заступила на чергування біля культових споруд столиці. Сьогодні вони несуть службу разом з Національною гвардією України та Муніципальною охороною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всі пройшли необхідні інструктажі та готові до будь-яких викликів.

Поліція Києва вчергове закликала громадян лишатися на Великодні свята вдома.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Сьогодні, вітаючи з Великоднем, Президент закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.

В Україні чепрез поширення коронавірусу ддо 24 квітня діють карантинні обмеження, які вимагають дотримання соціальної дистанціїї.

Сьогодні у Дніпрі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Полиция, Великдень, Свято, Київ, Храми.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Великдень 2020: привітання у віршах і прозі та гарні картинки
02 Привітання з Великоднем: найкращі побажання у віршах і прозі
03 Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
04 Оголошено нову дату Кубка світу з біатлону
05 Автогонщик Себастьян Феттель розповів про переговори з "Феррарі"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Зеленський підписав зміни до бютжету щодо бородьби з коронавірусом
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Українські телеканали 18 і19 квітня будуть транслювати богослужіння на Великдень
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь її дня народження через коронавірус
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Великдень 2020: що не можна робити у це велике свято
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся