У Києві через Великдень поліція чергує біля храмів

Новини України:У столиці правоохоронці вже заступили на чергування біля храмів, аби запобігти скупченню людей, що є небезпечним з огляду на епідемію коронавірусу.

"Поліція Києва вже заступила на чергування біля культових споруд столиці. Сьогодні вони несуть службу разом з Національною гвардією України та Муніципальною охороною", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, всі пройшли необхідні інструктажі та готові до будь-яких викликів.

Поліція Києва вчергове закликала громадян лишатися на Великодні свята вдома.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав глав церков усіх конфесій проводити богослужіння без присутності вірян, щоб не створювати скупчення людей і тим самим не сприяти поширенню коронавірусу.

Сьогодні, вітаючи з Великоднем, Президент закликав українців залишатися вдома, зокрема на Великдень, і таким чином проявити єдність заради здоров'я нації та її майбутнього.

В Україні чепрез поширення коронавірусу ддо 24 квітня діють карантинні обмеження, які вимагають дотримання соціальної дистанціїї.

Сьогодні у Дніпрі поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом скупчення людей у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Станом на 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5 106 випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 людей одужали. Протягом минулої доби отримано 444 повідомлення про нові підтверджені випадки.