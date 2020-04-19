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Неділя, 19.04.2020
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Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

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Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках
07:18 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Телеграф

Новини України:Пропонуємо гарні побажання любові й радості зі святом Пасхи у прозі.

  • 1

    Ви можете привітати рідних та близьких гарною прозою із Христовим Воскресінням. Нехай свято Великодня розквітає у вашій душі найрізноманітнішими кольорами веселки! Тут представлені найкращі привітання у прозі.

    Вітаємо зі святом Великодня!

    Бажаємо, щоб кожен Ваш день був наповнений добрими справами!

    Щирих молитов, любові до Бога та впевненості у завтрашньому дні!

  • 2

    Нехай Богослужіння приносить Вам щиру радість та втіху!

    Душевний Світлий Великдень - свято, коли прийнято радіти та радувати інших.

    Гарне оригінальне привітання здатне підняти настрій.

  • 3

    Ви можете обрати православне або католицьке привітання другу, коханому чоловікові чи хлопцю, коханій дівчині або жінці, братові, подрузі, сестрі, для друзів зі святою Пасхою.

    Зі святом Великодня! Якщо настане відчай - бажаю сил та витримки.

    Якщо прийдуть негаразди, бажаю їх швидко подолати.

    Якщо трапиться нещастя, нехай його подолає щастя!

  • 4

    Бажаю добрих вчинків і намірів, приємних емоцій, радості й чудес!

    До тебе Великодень завітав,

    Горобчик пісню щебетав:

    "Зі святом, можеш їсти паску,

  • 5

    Хай Боженька дарує свою ласку!"

    Я посмішок та радості бажаю,

    Любові, щастя треба, я вважаю!

    Хай звістка, що зійшла з небес,

    Сповістить вас: "Христос воскрес!"

Великоднє меню 2020: що подати на святковий стіл

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Все по темі:

Привітання, Вірші, Листівки, Поздоровлення, Великдень 2020, Пасха 2020.
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