Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Щирих молитов, любові до Бога та впевненості у завтрашньому дні!

Бажаємо, щоб кожен Ваш день був наповнений добрими справами!

Ви можете привітати рідних та близьких гарною прозою із Христовим Воскресінням. Нехай свято Великодня розквітає у вашій душі найрізноманітнішими кольорами веселки! Тут представлені найкращі привітання у прозі.

Душевний Світлий Великдень - свято, коли прийнято радіти та радувати інших.

Нехай Богослужіння приносить Вам щиру радість та втіху!

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Ви можете обрати православне або католицьке привітання другу, коханому чоловікові чи хлопцю, коханій дівчині або жінці, братові, подрузі, сестрі, для друзів зі святою Пасхою.

Зі святом Великодня! Якщо настане відчай - бажаю сил та витримки.

Якщо прийдуть негаразди, бажаю їх швидко подолати.

Якщо трапиться нещастя, нехай його подолає щастя!