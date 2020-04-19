Привітання з Великоднем 2020, у віршах, прозі та листівках

Ви можете привітати рідних та близьких гарною прозою із Христовим Воскресінням. Нехай свято Великодня розквітає у вашій душі найрізноманітнішими кольорами веселки! Тут представлені найкращі привітання у прозі.
Вітаємо зі святом Великодня!
Бажаємо, щоб кожен Ваш день був наповнений добрими справами!
Щирих молитов, любові до Бога та впевненості у завтрашньому дні!
Нехай Богослужіння приносить Вам щиру радість та втіху!
Душевний Світлий Великдень - свято, коли прийнято радіти та радувати інших.
Гарне оригінальне привітання здатне підняти настрій.
Ви можете обрати православне або католицьке привітання другу, коханому чоловікові чи хлопцю, коханій дівчині або жінці, братові, подрузі, сестрі, для друзів зі святою Пасхою.
Зі святом Великодня! Якщо настане відчай - бажаю сил та витримки.
Якщо прийдуть негаразди, бажаю їх швидко подолати.
Якщо трапиться нещастя, нехай його подолає щастя!
Бажаю добрих вчинків і намірів, приємних емоцій, радості й чудес!
До тебе Великодень завітав,
Горобчик пісню щебетав:
"Зі святом, можеш їсти паску,
Хай Боженька дарує свою ласку!"
Я посмішок та радості бажаю,
Любові, щастя треба, я вважаю!
Хай звістка, що зійшла з небес,
Сповістить вас: "Христос воскрес!"