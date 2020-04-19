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Мер Монастирська одужав від коронавірусу

Мер Монастирська одужав від коронавірусу
14:24 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні наразі підтверджено 5 449 випадків COVID-19. Померла 141 людина, одужали – 347.

Міський голова Монастириська на Тернопільщині Андрій Старух заявив, що одужав після захворювання на COVID -19. Про це він написав у Facebook.

"Подзвонили лікарі, повідомили, що повторний аналіз підтвердив негативний результат. Тобто я здоровий", - поінформував Старух.

Як повідомлялося, наприкінці березня мера Монастириська, де було зафіксовано спалах коронавірусу, заявив, що лабораторний аналіз підтвердив у нього позитивний результат на COVID -19. У його заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат негативний. Тоді Старух писав, що почувається добре.

У поліції виявили 10 випадків коронавірусу

У Тернопільській області станом на ранок 19 квітня зареєстровано 390 випадків захворювання на коронавірус, 34 людини одужали.

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Мэр, Хвороба, Тернопільщина, Коронавірус, Монастирськ.
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