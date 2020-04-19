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МВС розглядає дві версії виникнення пожеж на Житомирщині

МВС розглядає дві версії виникнення пожеж на Житомирщині
14:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектар. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

У Міністерстві внутрішніх справ розглядають дві версії виникнення пожеж в Житомирській області – суховії та навмисний підпал. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час засідання оперативного штабу в Овручі, повідомляє пресслужба міністерства.

«Першочергово пожежі виникли внаслідок сильного суховію, який обірвав електродроти. Однак ми маємо певні факти, які дають підстави вважати, що був навмисний підпал. Саме тому сьогодні в Житомирській області працює група спеціалістів МВС, яку очолює мій радник генерал Владислав Бухарев. Ведеться слідство», - наголосив Аваков.

Однак, за його словами, не можна відкидати та недбалого ставлення до природи. «Коли молодики дивним чином розважаються і в умовах сухої погоди, коли взимку не було снігу, дозволяють собі підпалювати траву. За останні три дні ми затримали декілька осіб, яких впіймали на підпалах трави та сміття обабіч лісу», - додав міністр.

У Чорнобильській зоні гасять чотири лісові пожежі

Аваков нагадав, що досі триває ліквідація вогню в Чорнобильській зоні. Наразі встановлюються всі причини загорянь. Поки рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж – малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

«В Чорнобилі триває гасіння пожежі, але ситуація повністю контрольована. Крім того, ми всі зробимо висновки з цієї ситуації. Будуть змінені правила дій в заповідних зонах, в тому числі і в зоні відчуження», - зазначив Аваков.

Згідно з повідомленням, нарада відбулася за участю секретаря РНБО Олексія Данілова та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра внутрішніх справ Авакова, голови ДСНС Миколи Чечоткіна та керівників Житомирської області й Держлісагенства. Делегація здійснила обліт над територією пожежі в Житомирській області.

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Аваков, Житомирщина, МВС, Пожежа.
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