Прикордонне відділення на Закарпатті перейшло у режим обсервації

Новини України:В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.

Відділення Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, де підтверджено захворювання на COVID-19, перейшло у режим обсервації. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби у Facebook.

"На Закарпатті відділення Західне регіональне управління Держприкордонслужби України - Західний кордон, де підтвердилося захворювання на COVID-19 у прикордонників, перейшло на режим обсервації. Військовослужбовці відділення разом з лікарем Львівського прикордонного шпиталю постійно перебувають на території військового містечка", - йдеться у повідомленні.

У цьому підрозділі режим служби та побуту особливий. Між собою усі спілкуються лише з тим, з ким живуть у приміщеннях. Харчуються позмінно. Щонайменше чотири рази на день дезінфікують приміщення, постійно проводять температурний скринінг.

Фото: Fecebook / ДПС України

Підрозділ має свою хлібопіч, у якій на Великдень випекли паски. Водночас, у всіх охочих була нагода переглянути Великоднє Богослужіння on-line чи по телевізору, розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 15 квітня стало відомо про прикордонника, який захворів у місті Виноградів та лікувався у місцевій лікарні. Чоловіка госпіталізували з діагнозом ГРЗ. Експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який провели військовослужбовцю при госпіталізації, дав негативний результат. Позитивний результат на COVID-19 підтвердив ПЛР-тест.

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі постійно відстежується стан здоров’я прикордонників та забезпечується негайна ізоляція тих, хто контактував з громадянами, яким після перетину кордону діагностували коронавірусну інфекцію.