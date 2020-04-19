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Голова Херсонської ОДА відвідав Великодню службу попри карантин

Голова Херсонської ОДА відвідав Великодню службу попри карантин
17:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Як повідомило видання «Мост», Мангер відвідав Свято-Духівський кафедральний собор УПЦ (МП).

Голова Херсонської облради Владислав Мангер попри карантин відвідав Пасхальне Богослужіння. Цю інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили у пресслужбі Херсонської облради.

«Голова облради справді був на службі, відвідання храму він вважав для себе надважливим», - зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, у неділю 19 квітня християни східного обряду відзначають найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Цього року українців закликали залишитися вдома на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.

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За даними поліції, українці зрозуміли небезпеку епідемії коронавірусу і святкували Великдень переважно вдома. Зокрема, лише 130 тисяч вірян відвідали богослужіння цьогоріч, порівняно з 7,5 мільйона торік.

Водночас поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень у Святогірській Свято-Успенській лаврі, де зібралися понад 300 людей у великодню ніч.

Окрім того, розглядається питання про порушення умов карантину під час Великоднього богослужіння в Почаївській лаврі на Тернопільщині.

Президент України Володимир Зеленський вдячний духовенству та вірянам за дотримання карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь.

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Херсонщина, Карантин, Великдень, Мангер.
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