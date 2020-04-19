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Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Пісків
18:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За даними штабу, на провокацію російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем зі штатного озброєння.

Російські окупанти від початку доби обстріляли з міномета українських військовослужбовців поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Від початку доби 19 квітня російсько-окупаційні війська, незважаючи на світле свято Воскресіння Христового, все ж один раз порушили режим припинення вогню. З міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу Пісків на Донецькому напрямку. Втрат серед українських військовослужбовців немає», - йдеться в повідомленні.

«Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків», - зазначається в повідомленні.

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Як повідомлялося, минулої доби, 18 квітня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Троє українських бійців зазнали поранень.

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ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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