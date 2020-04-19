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На Житомирщині зафіксували п'яту смерть від коронавірусу

На Житомирщині зафіксували п'яту смерть від коронавірусу
18:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Наразі в області 211 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, один пацієнт одужав.

На Житомирщині від коронавірусу померла 83-річна жінка і це п’ятий летальний випадок в області від COVID-19. Про це повідомляє Житомирська ОДА.

«На Великдень, 19 квітня, в області зафіксований п’ятий летальний випадок від коронавірусної інфекції. Сьогодні від цього захворювання померла жителька Черняхівського району 1937 року народження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 83-річна жінка захворіла 4 квітня, а 6 квітня з ознаками COVID-19 була госпіталізована. Вже на наступний день результати ПЛР-досліджень підтвердили діагноз. 17 квітня їй стало гірше, лікарі застосували інтубацію.

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Раніше на Житомирщині від коронавірусу померла 71-річна з Радомишля, а також у Бердичеві зафіксовано три летальні випадки – чоловік 1972 року, 81-річна та 75-річна жінки.

Станом на ранок 19 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5449 випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 343 нові випадки.

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Смерть, Пандемия, Житомирщина, Коронавірус.
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