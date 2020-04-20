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У жіночому монастирі на Хмельниччині два випадки коронавірусу

У жіночому монастирі на Хмельниччині два випадки коронавірусу
00:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:За добу в Україні зафіксовано 343 нові випадки.

У Свято-Преображенському жіночому монастирі УПЦ МП в селі Головчинці Хмельницької області зафіксовано два випадки коронавірусної інфекції. Про це інформує Хмельницька міська рада у Facebook.

«Два нові випадки в області зафіксовані у Головчинецькому монастирі», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загалом у Хмельницькій області станом на ранок 19 квітня підтверджено 49 випадків захворювання на COVID-19.

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Одужали 5 людей, однак двоє померли.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на 19 квітня 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

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Хмельницкий, Хмельниччина, Коронавірус, Монастир.
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