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У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка

У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
03:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:В Україні станом на 19 квітня підтверджено 5 449 випадків COVID-19.

У Маріуполі від коронавірусної інфекції COVID-19 одужала 95-річна жінка, а в Дружківці – 78-річна пацієнтка. Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Одужали дві жінки - 95-річна пацієнтка із Маріуполя та 78-річна - із Дружківки», - написав очільник області.

Однак, зазначив він, новий випадок COVID-19 підтверджено у 59-річної жительки Маріуполя - дружини раніше виявленого хворого на коронавірусну хворобу. За інформацією медиків, стан її здоров'я задовільний.

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«На сьогодні маємо в області 16 випадків СOVID-19, лабораторно підтверджених з початку оголошення карантину. З них 1 летальний, 10 завершилися одужанням, 5 пацієнтів продовжують лікування», - констатував Кириленко та закликав усіх жителів Донеччини дбати про своє здоров'я та безпеку оточуючих, дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без нагальної потреби.

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Мариуполь, Карантин, Хвороба, Коронавірус.
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