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Бойовики РФ шість разів обстріляли українські позиції на Великдень

Бойовики РФ шість разів обстріляли українські позиції на Великдень
07:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Переважна більшість порушень режиму "Тиші" були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На Великдень російсько-окупаційні війська, не зважаючи на встановлений на Донбасі режим всеосяжного і безстрокового припинення вогню, шість разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї. Українські захисники, знайомі з підступною тактикою загарбників, за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну активність.

Тут з міномета калібру 82 мм загарбники обстріляли наших захисників поблизу селища Піски. Гранатомети різних систем окупанти застосували по позиціях Об’єднаних сил поруч з містом Мар’їнка.

Біля Широкиного, що на Приазов’ї, російські найманці увечері двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю проти оборонців Луганського.

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Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 19 квітня наші підрозділи знищили двох загарбників та ще двох поранили.

Від початку 20 квітня російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Схід, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Російська Федерація.
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